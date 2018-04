Nieuwe hondenweide geopend 03 april 2018

02u34 0

De stad Ninove heeft een nieuwe hondenlosloopweide aangelegd die afgelopen zaterdag officieel werd geopend. De hondenlosloopweide is al de tweede in Ninove en is gelegen in de Abdijstraat. De eerste weide werd drie jaar geleden al geopend achteraan het stadspark, achter kinderopvang 't Kadeeken en naast de muziekacademie. In de hondenweides kunnen hondenbaasjes hun favoriete viervoeter los laten rondlopen. (CVHN)