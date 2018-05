Nieuwe handelaarsvereniging voor aantrekkelijke winkelkern 26 mei 2018

De gemeenteraad staat achter de oprichting van een nieuwe handelaarsvereniging. "Het is de bedoeling om meer promotie te maken voor de handelskern", vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). Dat moet allemaal extra bezoekers aantrekken, wat de winkels ten goede moet komen en verdere leegstand moet tegengaan. De nieuwe vzw Handelscentrum zal gefinancierd worden via de solidariteitsbijdrage die elke handelaar in de handelskern zal moeten betalen. Daaruit vloeit een deel naar de vzw en een deel dient om de nieuw aangestelde centrummanager te betalen. "Twee jaar geleden was er nog geen sprake van om een centrummanager aan te stellen, terwijl die echt nodig is. Er was geen ruimte om een extra personeelslid aan te werven, maar in de toekomst kan dat misschien wel", aldus Triest. De vzw krijgt jaarlijks in totaal 75.000 euro. In de toekomst zou ze ook eigen middelen moeten genereren. "We geven geen blanco cheque, er zal regelmatig teruggekoppeld worden naar de stad. Er komt al een nieuwe dynamiek op gang bij de handelaars. Op de volgende 'Topdag' zullen er alvast enkele nieuwigheden zijn." (CVHN)