Nieuwe coalitie in Ninove heeft uitgebreid bestuursakkoord klaar Claudia Van den Houte

03 januari 2019

12u35 3 Ninove De nieuwe coalitie in Ninove heeft vandaag haar bestuursakkoord voorgesteld. Ze wil vooral een investeringsbestuur zijn.

Het nieuwe bestuur plant onder andere meer politie, neutraliteit voor iedereen met een loketfunctie in het stadhuis, inzetten op de Nederlandse taal, meer camerabewaking, een forse investering in de aanpak van kinderarmoede, stadsmariniers die samenlevingsproblemen moeten oplossen en veel meer. “De verkiezingsuitslag was een belangrijk signaal”, klinkt het.

De nieuwe coalitie wil ook een aantal zaken aanpakken die in de vorige legislatuur al hete hangijzers waren. Zo zullen de parkeerzones worden vereenvoudigd en private parkings beter worden benut. Er werden knopen doorgehakt voor een nieuw jeugdhuis, de locatie van het toeristisch centrum, en de plannen voor een autoluw centrum liggen terug op tafel. Later meer.

