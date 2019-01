Nieuwe coalitie in Ninove heeft uitgebreid bestuursakkoord klaar: hoofddoekenverbod aan loket en stadsmariniers in wijken Claudia Van den Houte

03 januari 2019

17u50 7 Ninove De nieuwe coalitie in Ninove heeft haar bestuursakkoord klaar voor de komende zes jaar. Het ‘investeringsbestuur’ zet in op rechtse thema’s, zoals meer politie op straat en neutraliteit aan de stadsloketten, maar wil ook verbinden, met onder meer stadsmariniers in de wijken en schoolterreinen als ontmoetingsplekken. Het nieuwe jeugdhuis komt op de OCMW-site en parkeren wordt eenvoudiger.

Het nieuwe bestuur met Open Vld, Samen en Joost Arents (onafhankelijk, ex-N-VA) heeft heel wat intenties voor de komende jaren. Zo wil het uiterlijke neutraliteit invoeren voor iedereen met een loketfunctie aan de stadsdiensten. “Voor mensen die in contact komen met de Ninovieter is algemene neutraliteit noodzakelijk. Dat geldt niet alleen op godsdienstig vlak, maar ook op politiek”, zegt Joost Arents, die schepen van Onderwijs en Personeel wordt. “Hoofddoeken zijn verboden aan het loket, maar ook bijvoorbeeld kruisjes en t-shirts van politieke partijen.”

De coalitie wil ook inzetten op inburgering en kennis van de Nederlandse taal. “Het Nederlands zal actief gepromoot worden, ook in het onderwijs. We gaan proberen om kinderen samen met hun ouders na de schooluren Nederlands te laten leren”, aldus Arents.

Stadsmariniers

Er zal ook sterk worden ingezet op veiligheid, met meer blauw op straat, een uitbreiding van het aantal wijkagenten, extra gemeenschapswachten, meer camera’s, bodycams en dashcams voor de politie... Opvallend is dat het nieuwe stadsbestuur ‘stadsmariniers’ invoert, naar Rotterdams model. De stadsmariniers zullen aanwezig zijn in de wijken om samenlevingsproblemen aan te pakken zoals lawaaihinder, sluikstorten of foutparkeerders. Nu moeten inwoners naar het stadhuis gaan om die problemen te melden.

Het bestuur wil fors investeren in de aanpak van de kinderarmoede, schoolterreinen inrichten als ontmoetingsplekken, twee schoolstraten opstarten, een hervorming van de belastingen, een horecacoach aanstellen, meer mobiele camera’s tegen sluikstorten, verder investeren in hondenlosloopweides en optreden tegen dierenverwaarlozing, meer cultuur - bijvoorbeeld op de recent aangekochte Moeremanssite - een behoeftestudie naar een nieuwe sporthal en extra sportvelden voor clubs.

Eenvoudiger parkeerbeleid

De nieuwe coalitie wil ook een aantal zaken aanpakken die in de vorige legislatuur al hete hangijzers waren. Zo zullen de parkeerzones worden vereenvoudigd, de shop & go-zones worden uitgebreid en private parkings beter worden benut. “Via de stadsapp zal je ook kunnen zien waar er parkeerplaatsen vrij zijn”, zegt Alain Triest (Open Vld). Hij wordt schepen van Parkeerbeleid, Toerisme en Lokale Economie, na eerst een jaar Michel Casteur als schepen.

Er zijn ook plannen om de doorstroming op de ring te verbeteren en het idee van een autoluw centrum als meerwaarde voor de handelskern ligt terug op tafel. De handelaars waren daar niet voor te vinden vorige legislatuur, maar het bestuur wil de handelskern ook aantrekkelijker maken.

Jeugdhuis in Kaaischool

De laatste jaren was er heel wat onenigheid, ook binnen de meerderheid, over een geschikte locatie voor een nieuw jeugdhuis. Die knoop is nu doorgehakt: het jeugdhuis komt op de OCMW-site in een deel van de oude Kaaischool. Dat gebouw zou aanvankelijk grotendeels tegen de vlakte gaan, maar zal nu toch behouden blijven en gerenoveerd worden. Ook voor de toeristische dienst is er nu duidelijkheid: die blijft in de Hospitaalkerk. “We hebben veel positieve reacties gekregen van mensen over de mooie locatie, dus waarom dan extra geld uitgeven aan een nieuw toeristisch kantoor?”, aldus Triest. “De lelijke en aftandse bijgebouwen aan de Hospitaalkerk zullen wel plaats maken voor een nieuw administratief bijgebouw.”

“De verkiezingsuitslag was een belangrijk signaal. Er moet een koerswijzigingen komen. Falen is geen optie”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), onder meer bevoegd voor Integrale Veiligheid en Jeugd. “We gaan een strategisch pact uitwerken met het middenveld en gaan met dat pact aankloppen bij de hogere overheden om extra financiële middelen te vragen.” De nieuwe coalitie noemt zichzelf een investeringsbestuur. “De schuldengraad mag stijgen, want Ninove momenteel bijna schuldenvrij. Ninove moet er in 2024 anders uitzien.”

Verder wordt Wouter Vande Winkel (Samen) onder meer bevoegd voor Openbare Werken en Mobiliteit, Katie Coppens (Samen) voor Ruimtelijke Ordening, Financiën en Dierenwelzijn, Veerle Cosyns voor Integratie en Armoedebestrijding, en Henri Evenepoel (Open Vld) voor Cultuur en Communicatie.