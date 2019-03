Nieuwe ‘Brantano boutik’ vervangt Firelle op Brakelsesteenweg Claudia Van den Houte

17u52 13 Ninove Op de Brakelsesteenweg in Outer heeft de vroegere kleding- en schoenenwinkel Firelle plaatsgemaakt voor ‘Brantano boutik’.

Brantano is een bekende Belgische schoenenketen, maar heeft niet langer alleen schoenenwinkels. Vorig jaar openden de eerste ‘Brantano boutiks’ de deuren in ons land. In die winkels kan je vooral kleren kopen. Er wordt gefocust op modemerken, van het midden tot de bovenkant van de markt. Ook hier vind je schoenen, maar meer als aanvulling. Op de locatie langs de Brakelsesteenweg was vroeger schoenenwinkel Muys gevestigd. Daarna kwam Firelle er, met nog steeds veel schoenen, maar ook kleding. Met ‘Brantano Boutik’ is het pand nu dus vooral een kledingwinkel geworden.