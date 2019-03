Nieuwe aanvraag om put in Diepe Straten op te vullen Claudia Van den Houte

08 maart 2019

18u56 3 Ninove Een firma heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor een vergunning om een ontgonnen put in de Diepe Straten in Ninove op te vullen, iets waar de buurtbewoners zich vroeger al tegen gekant hebben.

Eerder had het bedrijf O.D.M. al een omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie voor de ontginning, opvulling en de bebossing van de gronden achter wijk Hof Ter Duyst. Die aanvraag stuitte op heel wat protest bij de buurtbewoners. Ze vreesden vooral voor verkeersproblemen op het tracé via de Denderhoutembaan, omwille van de extra vrachtwagens die er zouden passeren, en voor onveiligheid aan de scholen die langs het traject liggen. Uiteindelijk trok het bedrijf de aanvraag terug in.

De nieuwe aanvraag verschilt wel van de aanvraag van twee jaar geleden. Het gaat om een andere firma die de omgevingsvergunning aanvraagt - dezelfde firma die de Vlamovenput in Denderleeuw wil opvullen - en hier gaat het alleen om het opvullen van een put, niet om ontginning. “De aanvraag beperkt zich nu tot het zuidelijk gedeelte”, weet schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen). “Het gaat om een put die al volledig ontgonnen is. In ons bestuursakkoord is duidelijk vermeld dat we geen voorstander zijn van het opvullen van de putten in de Diepe Straten. In de noordelijke zone kan eventueel ontgonnen worden, maar van opvullen kan geen sprake zijn. In tegenstelling tot ontginnen, waarbij het transport in golven gebeurt, zal er bij het opvullen constant hinder zijn voor de buurt. Als stadsbestuur hebben we trouwens nog geen enkel contact gehad met de aanvrager, wat jammer is, gezien de gevoeligheid van het dossier.”

De stad kan alleen advies verlenen voor de vergunningsaanvraag. Het is de provincie die beslist over het toekennen van de vergunning. Het actiecomité Red de Diepe Straten laat weten inzage te zullen proberen krijgen in het dossier.