Nieuwe aankomst Omloop in stadscentrum wordt nog groter Claudia Van den Houte

24 januari 2019

15u06 1 Ninove De nieuwe aankomst van de Omloop HN op de Onderwijslaan in Ninove wordt nog groter dan de aankomst van vorig jaar in Meerbeke, met onder meer een viptent van 1.900 m².

De Omloop kwam vorig jaar voor het eerst aan op de Halsesteenweg in Meerbeke, die tot 2011 de vaste aankomstplaats was van de Ronde van Vlaanderen. Zoals bekend werd het te klein op de Halsesteenweg. “De Onderwijslaan is een stukje thuiskomen, want we hebben er mooie momenten beleefd met het na-Tourcriterium. We zullen de aankomst van de Omloop dit jaar nog groter maken dan wat ze was op de Halsesteenweg”, aldus Geo De Cleer van het Omloop Finish Team. De Cleer maakte vroeger samen met Willy Verlé deel uit van voormalig Ronde van Vlaanderen-aankomstcomité en daarna van Flanders Cycling Events, die zes jaar een na-Tourcriterium organiseerde in Ninove.

De renners komen op zaterdag 2 maart via de Edingsesteenweg Ninove binnengereden en gaan via de Leopoldlaan en de Centrumlaan, waar ze afslaan op de eerste rotonde, naar de Onderwijslaan. Ze komen aan op ongeveer 50 meter van het kruispunt met de Bevrijdingslaan. “We krijgen veel steun van IKORN en het PTI, die hun parking ter beschikking stellen. Op het Niniaplein komen de ploegbussen en de parking van de vipclub zal zich op de Fabeltasite bevinden. De fanzone komt naast de IKORN-parking”, zegt De Cleer.

“De viptent wordt een etagetent, met een gelijkvloers, een terras, een verdieping en naast de hoofdtent ook onder meer nog toiletten. De totale oppervlakte bedraagt in totaal 1.900 m²”, vertelt Willy Verlé. “Dat is groter dan vorig jaar en nog iets groter dan de tent tijdens het na-Tourcriterium. Op 18 februari gaat de opbouw van start. Na de Omloop moet alles op vier dagen weg zijn.” Er zijn verschillende hospitality-mogelijkheden, zoals de viplunch en de vipclub.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft op 2 maart een drukke dag want ze staat dan ook de macht af aan de nieuwe prins carnaval tijdens de machtsoverdracht. “Het wordt een wielerhoogdag met hier en daar carnaval erbij. Meerbeke verlaten als aankomstplaats was niet evident, maar het zorgt voor meer beleving in de stad en er zijn ook meer mogelijkheden voor mensen die na de koers de horeca opzoeken. We willen het handelsapparaat erbij betrekken. Terreurniveau drie geldt nog steeds, dus we zullen zorgen dat alles goed beschermd wordt.”