Nieuw voetbalterreintje langs Kloosterweg 27 april 2018

De jeugddienst en technische dienst van de stad Ninove zorgden voor een nieuw voetbalterreintje langs de Kloosterweg.

De voetbaldoelen stonden er al enkele weken, maar recent werd het terreintje volledig afgewerkt. "Er was vroeger aan de overkant, in de Abdijstraat, een voetbalterreintje, vóór de komst van het kinderdagverblijf. We merkten dat er vraag was naar een nieuw terrein", vertelt schepen van Jeugd Lieven Meert (Samen/sp.a). "Daarom werd het veld een beetje ingericht en werd er een net en een haag geplaatst zodat kinderen er veilig kunnen voetballen. Recent werd er voor de veiligheid ook een ballenvanger geplaatst langs de kant van de Abdijstraat." (CVHN)