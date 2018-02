Nieuw parcours zorgt voor veiligere en vlottere stoet 16 februari 2018

De carnavalsstoet trekt zondag langs een nieuw parcours. De vorming van de stoet gebeurt dit jaar niet op de Koning Boudewijnlaan, maar wel in de industriezone. De Roze Zondagstrein vertrekt dus vandaar naar de Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Burchtstraat, Marktstraat en Graanmarkt. Aan de Graanmarkt slaat de stoet niet meer links af richting Dreef, Albertlaan en Preulegem, maar gaat ze rechtdoor om via de Mallaardstraat, Nederwijk en Astridlaan naar de Stationsstraat te trekken. Via de Lavendelstraat gaat het naar de Rode Kruisstraat om via de Polderbaan, H. Vangassenstraat en Kaardeloodstraat te eindigen op de Centrumlaan. Dankzij het nieuwe parcours moet de stoet veiliger en vlotter verlopen. Op vraag van de veiligheidsdiensten werden de spooroverwegen uit het parcours van de Roze Zondagstrein gehaald. "Als de kabels aan de overwegen vochtig zijn door het weer, bestaat er stralings- en elektrocutiegevaar", vertelt Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad vzw. "Doordat de stoet geen spooroverwegen meer mocht kruisen, moesten we op zoek naar een alternatief parcours. Dat is 700 meter langer, maar we verwachten dat de tijd die de stoet nodig heeft om het parcours af te leggen hetzelfde blijft. De carnavalisten moesten vroeger telkens van hun wagen komen aan spooroverwegen. Nu is daar geen ophoud meer, waardoor het vlotter zal gaan. Na carnaval zullen we het nieuwe parcours evalueren."





De grote tribune op de Centrumlaan zal dit jaar ter hoogte van het Wortelmanneken staan.