Nieuw distributiecentrum Delhaize heeft jaar vertraging 06 maart 2018

Het nieuwe distributiecentrum van Delhaize, naast het bestaande distributiecentrum in de industriezone, zal ongeveer een jaar later dan gepland openen. Het distributiecentrum zou normaal begin dit jaar geopend worden. Het gebouw zelf is klaar, maar intern zijn er blijkbaar nog problemen met het systeem.





"De opening zal later gebeuren, want er moeten nog aanpassingen gebeuren op vlak van de mechanisatie in het nieuwe distributiecentrum zelf", zegt woordvoerder Roel Dekelver. "We hebben nog meer tijd nodig voor de installatie. We willen geen risico nemen en willen ervoor zorgen dat er eerst een 100 procent performant systeem is. Zaken die we twee à drie jaar geleden hadden gepland, zijn nu anders door omstandigheden en moeten worden herbekeken. We willen de denkoefening ten volle doen en de problemen eerst uitklaren met onze leveranciers."





Dat duurt blijkbaar een jaar, want Dekelver bevestigt dat de opening wellicht pas begin volgend jaar zal gebeuren. "Ik wil niet vastpinnen op een bepaalde datum, maar het zal ongeveer wel in die periode zijn."





Op de Delhaizesite in de industriezone was er al een distributiecentrum voor dranken, waar meer dan 400 mensen werken. Vanuit Ninove worden er dranken vervoerd naar alle winkels van Delhaize in België. Op dezelfde site, naast het huidige depot, bouwde Delhaize een nieuw geautomatiseerd distributiecentrum - een investering van 143 miljoen. Van daaruit zullen ook andere producten, waaronder ontbijtproducten, koekjes, deegwaren en toilet- en keukenpapier, worden getransporteerd naar de Delhaizewinkels. (CVHN)