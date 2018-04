Nieuw dialectwoordenboek op komst NA 18 JAAR VOLGT TWEEDE EDITIE MET 5.500 TERMEN EN 1.300 UITDRUKKINGEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

11 april 2018

02u55 0 Ninove 'Algemieën Bekoest Nienofs', het dialectwoordenboek dat 18 jaar geleden verscheen, krijgt nog dit jaar een opvolger. Deze editie bevat 5.500 typisch Ninoofse termen, 1.300-tal pittige uitdrukkingen en ook meerdere thema's, zoals vroegere straatnamen, volkse liedjes en aftelrijmpjes, recepten en bijnamen.

Het dialectwoordenboek 'Algemieën Bekoest Nienofs' verscheen in december 2000. Al snel waren de 750 exemplaren uitverkocht en volgde een tweede druk van 800 exemplaren. Nog dit jaar verschijnt er een nieuwe, volledig herwerkte uitgave van het boek door dezelfde werkgroep als weleer. Al meer dan 20 jaar is de werkgroep Ninoofse Dialect, nu als onderdeel van de erfgoedraad, actief bezig met het optekenen van het Ninoofse dialect. "In het eerste boek werd er, misschien door de haast, veel over het hoofd gezien", vertelt Danny Schoon. "In 2004 zijn we voor het eerst samengekomen met het oog op een nieuw boek. Dat is nadien verwaterd, maar sinds enkele jaren zijn we weer uit de startblokken geschoten. Het eerste boek wordt volledig opgenomen in het nieuwe boek, met een aantal verbeteringen, maar er komt een grote uitbreiding.Terwijl het eerste boek zo'n 1.100 dialectwoorden bevatte, zullen dat er nu zo'n 5.500 zijn. Ook worden er zo'n 1.300 Ninoofse uitdrukkingen in opgenomen, net zoals bijnamen van Ninovieters - vaak volksfiguren -, oude straatnamen, volkse liedjes, rijmpjes, recepten en verhalen en legendes", aldus Danny.





"De uitdrukkingen zullen mensen doen lachen", vertelt Rik Ghilain. "De tekeningen in het boek brengen een leuke afwisseling. Zo wordt bij een afbeelding van een fiets alle onderdelen benoemd in het dialect. Hetzelfde wordt gedaan voor onder meer de duivensport en het kaatsen. Het was wel moeilijk om alle klanken uit het dialect neer te schrijven met de 26 letters van ons alfabet", aldus Rik.





Carnaval

Ook carnaval krijgt een plaatje in het boek, met een opsomming van carnavalsgroepen. "We zijn hiervoor teruggegaan tot de jaren 70", vertelt Danny. "Sindsdien begonnen de groepen typisch Ninoofse namen te kiezen. We zien in carnaval dat woorden uit thema's en slagzinnen vaak verschillend worden geschreven. Met het boek proberen we qua spelling een leidraad te geven."





Mogelijk wordt de tweede ook de laatste uitgave van het dialectwoordenboek. "Wellicht zal na ons niemand het nog verderzetten. Onze eigen kinderen spreken al geen dialect meer. We hopen met ons boek te verhinderen dat het Ninoofse dialect verdwijnt en hopen dat het dialect wordt gewaardeerd. We merken dat er de laatste jaren wel meer aandacht voor is. Zo kwamen er voor de wedstrijd 'het Schoonste Dialectwoord van (groot) Ninove' veel inzendingen binnen", zegt Danny.