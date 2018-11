Nieuw carnavalsjaar officieel geopend Claudia Van den Houte

11 november 2018

19u37 0 Ninove De carnavalisten van Ninove hebben het 59e carnavalsjaar officieel geopend in de hal van Cloë Confectie in de Merellaan.

Het nieuwe carnavalsjaar wordt in Ninove officieel afgetrapt op 11 november. Eerst kreeg het Wortelmanneken op de Centrumlaan een nieuw kostuumpje van carnavalsgroep De Zjielen. Daarna werd een groet gebracht aan carnavalsbeeld Dingsken nabij de Koepoort, waar een minuut stilte werd gehouden voor de overleden carnavalisten. De officiële start werd nadien gegeven in de hal van Cloë. Daar werd het programma voor carnaval voorgesteld en werden de nieuwigheden bekendgemaakt.

De jongerenkarnavalraad stelde het ontwerp voor de nieuwe carnavalspin voor. Dat werd gemaakt door Sammy Van der Straeten en Christophe Van der Biest van carnavalsgroep Vantauidj Op Tasj. Ook werd het thema voor de prinsaanstelling op 23 februari bekendgemaakt. Het thema luidt ‘Op safari’. Het banket na de machtsoverdracht zal dit jaar niet plaatsvinden in restaurant Kellenhof wegens gesloten, maar in feestzaal De Parel in Denderwindeke.

Prins Chena werd opgenomen in de prinsencaemere en kreeg van ex-prins Werner de opdracht om een kostuum te ontwerpen voor de dames in de prinsencaemere. Het komisch duo Wettel en Krabbel zorgden weer voor de humoristische noot door de Ninoofse politiek en actualiteit op de korrel te nemen. Voor de laatste keer, want het duo stopt er na 14 jaar mee.

Afgesloten werd zoals elk jaar met de bekendmaking van de nieuwe carnavalsaffiche. “We kregen 15 inzendingen binnen, weer een groot succes dus”, aldus Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad. De winnaar werd Sam De Brabanter van carnavalsgroep Iejt & Geriejt. “Ik koos voor een karikatuur als blikvanger omdat dit carnaval typeert”, vertelt De Branbanter. “De wortels op de affiche zijn omleidingspijlen en ik heb ook een oude kaart van Ninove verwerkt in de affiche.” Het thema voor carnaval dit jaar is immers ‘Goed op dreef’, een verwijzing naar de grote wegenwerken in de Dreefstraat.