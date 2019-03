Nieuw bistro-restaurant PR in vroegere Neyghemhof Claudia Van den Houte

28 maart 2019

19u43 0 Ninove Paul De Ridder en Rudy De Quick zijn van start gegaan met het nieuwe bistro-restaurant PR langs de Halsesteenweg in Neigem.

Ze gaven het vroegere restaurant Neyghemhof, vlakbij de kerk van Neigem, een volledige make-over. “We hebben de zaak volledig laten vernieuwen. Alleen de buitenmuren zijn behouden gebleven. We kregen eind januari de sleutel en zes weken later is alles zo goed als af. Er is dag en nacht aan gewerkt. Een grote troef aan deze locatie is de parking rechtover de deur.” De twee hadden voordien een eetcafé in Oetingen. “Dat huurden we, nu zijn we eigenaar.” Rudy is al 25 jaar actief in de horeca. Paul komt uit een andere sector: hij was 30 jaar lang schrijnwerker. Hij staat nu in de zaal, terwijl Rudy de keuken doet.

“Eén van onze specialiteiten is entrecote. We geven ‘s middags ook lunches. Leuk is dat we voor de dagschotels soms hulp krijgen van de vorige eigenares, die met pensioen is. De garnaal- en kaaskroketten, de sauzen... alles is huisbereid. We hebben ook een kaart met suggesties, die seizoensgebonden zijn. Momenteel bieden we bijvoorbeeld asperges aan.”

Info en openingsuren op www.bistro-pr.be.