Niels en Laura maken droom waar met nieuwe 'valkerij Flying Dreams’ Claudia Van den Houte

10 augustus 2018

18u41 0 Ninove Niels Beeckmans en Laura Peeters zijn in november gestart met 'valkerij Flying Dreams’ in Denderwindeke en stellen hun zaak zaterdag open voor een ‘kidsday’. De valkeniers verzorgen roofvogeldemonstraties en workshops. Op termijn willen ze hun roofvogels ook inzetten voor overlastbestrijding. Voor Niels was de valkerij een extra uitdaging: hij is de eerste valkenier in België die in een rolstoel zit.

Valkerij Flying Dreams is een startende zaak met 24 roofvogels: valken, uilen, buizerds en een arend. Valkenier is een beroep uit de middeleeuwen en de valkerij was oorspronkelijk de kunst van het africhten van valken voor de jacht. Tegenwoordig heeft de valkerij ook andere doelen. “Wij verzorgen educatieve roofvogeldemontraties en workshops”, vertellen Niels Beeckmans en Laura Peeters. “Tijdens onze demonstraties leggen we uit hoe roofvogels in elkaar zitten, welke roofvogels er zijn en hoe ze zich in de natuur gedragen. We laten ook zien hoe roofvogels op een prooi jagen.”

Later willen ze ook enkele vogels inzetten voor overlastbestrijding of verjaging van bijvoorbeeld duiven of meeuwen. “Onze vogels kunnen bijvoorbeeld duiven verjagen in de hangaar van een kippenboer. De vogels zijn zo getraind dat ze geen enkele duif zullen doden, want zo’n dier kan een ziekte met zich meedragen. Duiven weten instinctief dat er een roofvogel in de buurt is en verlaten de hangaar.” Niels is hiervoor nog in opleiding en is al geslaagd voor het theoretische luik. “Zeker in de winter, wanneer de roofvogeldemonstraties stil liggen, zou het voor ons interessant zijn om ook aan bestrijding te kunnen doen. In de valkerij zijn er in België maar een tiental bedrijven.” Zowel Niels als Laura doen de valkerij in bijberoep – Niels is ambtenaar bij de stad Ninove, Laura werkt als uitzendconsulente.

Niels is al lang gepassioneerd door roofvogels. “Vooraf las ik er veel over en won ik informatie in bij collega-valkeniers Andy Vergallen en Marc De Vleminck (uit Meerbeke, red.). Zo heb ik zeven à acht jaar geleden mijn eerste roofvogel gekocht. Een roofvogel kun je niet tam maken, je kan er alleen mee samenwerken. Je moet zijn vertrouwen winnen. Hoe? Door er heel veel mee bezig te zijn, van jongs af aan. We verplichten onze vogels tot niets of hongeren ze niet uit – zoals sommige mensen wel eens denken. Ze hebben de kans om weg te vliegen. Dat ze dat niet doen, is een teken van vertrouwen. Onze vogels vliegen voor de zekerheid wel met een zendertje.”

Niels is de eerste valkenier in ons land die de valkerij vanuit een rolstoel beoefent. Hij kan niet meer stappen sinds hij op zijn veertiende onder een Bobcat (kleine graafmachine) terechtkwam op een manege in Nederhasselt. Als valkenier in een rolstoel zitten, is niet evident. “Het parcours voor mijn praktijkexamen werd aangepast, want dat ging normaal over en onder obstakels en door een gracht. Voor de vogels is de rolstoel een overbrugging, maar ze zijn het intussen gewoon. Tijdens demonstraties is het soms wel moeilijk om over een grasveld te rijden. Gelukkig staat Laura mij bij. Het is een droom om als koppel samen een hobby uit te oefenen.”

De kidsday vindt zaterdag 11 augustus van 10 uur tot 16 uur plaats bij valkerij Flying Dreams, Dasselt 41 in Denderwindeke. Er is een roofvogeldemonstratie, een workshop loeren (roofvogels lokken met een imitatieprooi), een springkasteel en er zijn knutselworkshops. De toegang bedraagt 25 euro.