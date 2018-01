Nie Geweun organiseert Carnaval Ninof top 100-fuif 19 januari 2018

02u40 0 Ninove Carnavalsgroep Nie Geweun uit Nederhasselt organiseert zaterdag de 'Carnaval Ninof top 100-fuif' in De Kuip langs de Parklaan in Ninove.

Daar zullen de 100 beste carnavalsliedjes van Ninove te horen zijn. "Iedereen kon zijn of haar top vijf van favoriete carnavalsnummers van dit jaar en van de voorbije jaren doorgeven via www.carnavalninof.be/top100", vertelt Manu Geeroms van Nie Geweun. "Op basis van de ingezonden top vijf-lijsten wordt er een top 100 samengesteld. Vanaf 21 uur worden de honderd geselecteerde carnavalsliedjes - te beginnen van nummer 100 - gedraaid in De Kuip. De laatste dertig nummers van de top 100 worden live gebracht op het podium vanaf 23 uur door verschillende carnavalsgroepen die optreden. De voorbije jaren zat de zaal atlijd eivol en was er enorm veel ambiance. Het is het ideale evenement om in vorm te geraken voor carnaval."





Kaarten kosten vijf euro in voorverkoop - te verkrijgen bij de leden van Nie Geweun - of 7 euro aan de kassa. (CVHN)