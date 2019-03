Nie Geweun en Iejt & Geriejt winnaars van carnavalsstoet Claudia Van den Houte

11 maart 2019

00u45 9 Ninove De winnaars van de carnavalsstoet zijn bekend. Nie Geweun wint in de categorie groepen met wagen. Bij de groepen zonder wagen is Iejt & Geriejt de winnaar.

Nie Geweun had dit jaar als thema ‘Wie Wernt’?, dat draaide rond de prinsaanstelling. Elk jaar wordt er weer volop gespeculeerd over wie prins carnaval zal worden. Nie Geweun had de twaalf kandidaten die volgens de groep kans maken om prins carnaval te worden afgebeeld op haar wagen, net als de huidige prins Dario. De Zjielen behalen de tweede plaats, Dobbelteup vervolledigt de top drie.

Iejt & Geriejt beeldde ‘radio Nienof’ uit, een verwijzing naar de verschillende carnavalszenders die Ninove intussen telt. Ze hadden opvallende kostuums, met platen en cd’s erin verwerkt, en droegen koptelefoons. Op de tweede plaats staat Vrieët opt gemak, de derde plaats is voor Osta Spoedja.

Don Jo heeft het beste stoetliedje en Iejt & Geriejt wint ook de Don Augustprijs. Later meer.