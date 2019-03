Nie Geweun en Iejt & Geriejt winnaars van bijzondere carnavalsstoet Claudia Van den Houte

11 maart 2019

00u45 18 Ninove Nie Geweun is de winnaar van de carnavalsstoet in de categorie groepen met wagen. Bij de groepen zonder wagen wint Iejt & Geriejt, dat nog meer prijzen in de wacht sleepte. Voor Iejt & Geriejt is het een feestjaar geworden, ondanks het stormachtige weer zondag. Door de veiligheidsmaatregelen moest Nie Geweun heel haar show veranderen.

Nie Geweun had dit jaar als thema ‘Wie Wernt?’, dat draaide rond de prinsaanstelling. Elk jaar wordt er weer volop gespeculeerd over wie Prins Carnaval zal worden. Nie Geweun had de twaalf kandidaten die volgens de groep kans maken om Prins Carnaval te worden afgebeeld op haar wagen, net als de huidige prins Dario. “We zijn superblij met het resultaat. We gingen niet om te winnen, maar voor de ambiance ”, vertelt Manu Geeroms van Nie Geweun.

De carnavalisten hadden het weer zondag nochtans helemaal niet mee. Door de storm werd het parcours ingekort, moesten de mechanismen aan de wagens op de laatste stand en mochten de carnavalisten niet op hun wagen staan. Vooral die laatste maatregel was een tegenslag voor Nie Geweun. “Het was de bedoeling dat we dit jaar allemaal op de wagen zouden staan, kort bij elkaar”, aldus Manu. “Daar is dus niets van in huis gekomen”. De groep moest om 10 uur nog een dansje bedenken en aanleren voor de stoet. “Het was niet makkelijk, maar het is toch nog gelukt. Al was het geen toffe stoet. Je doktert een heel jaar iets uit en dan wordt het totaal niet wat je gepland had. Ik ben wel tevreden dat we mochten uitrijden, want in veel andere gemeenten werd de carnavalsstoet afgelast.”

Ondanks alles wist de groep toch de eerste plaats te behalen. “Ik denk dat de jury wel zal gewaardeerd hebben dat we een echt Ninoofs thema brachten en dat iedereen wist waarover het ging.” Ook dit jaar ging het opnieuw tussen Nie Geweun en De Zjielen, die de tweede plaats behalen. Dobbelteup vervolledigt de top drie. De Draujvers en Van’t Alverdrau Donker behalen plaats vier en vijf.

“Groot feestjaar”

Iejt & Geriejt viel meerdere keren in de prijzen. Naast winnaar in de categorie groepen zonder wagen, won de groep ook de Don Augustprijs en de prijs van de Narrengilde. Iejt & Geriejt beeldde ‘radio Nienof’ uit, een verwijzing naar de carnavalszenders die Ninove nu heeft. Ze hadden opvallende kostuums, met platen en cd’s erin verwerkt, en droegen koptelefoons. “Het is één groot feestjaar geweest voor ons”, Kurt Rossignol van Iejt & Geriejt. “Het begon al met de carnavalsaffiche. Het winnende ontwerp was van de hand van Sam De Brabanter, één van onze leden. We hadden gehoopt op de Don Augustprijs omdat we met ons thema kort op de bal zaten in Ninove, maar onze overwinning in de stoet hadden we niet verwacht, omdat we niet wisten wat de anderen gingen doen. We hadden heel mooie kostuums en het totaalplaatje klopte. Het wordt een jaartje om niet snel te vergeten, ondanks het slechte weer - waardoor het wel zwaar is geweest.”

Op de tweede plaats in de categorie groepen met wagen staat Vrieët opt gemak, de derde plaats is voor Osta Spoedja. De vierde en vijfde plaats zijn voor Wel Bestetj en De Zjiepkitten. Don Jo heeft het beste stoetliedje. De prijs voor de beste losse groep gaat naar De Foesjeleers.