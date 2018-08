Neos Ninove brengt krantje uit Claudia Van den Houte

13 augustus 2018

09u45 0 Ninove Neos Ninove, het Netwerk van Ondernemende Senioren, brengt binnenkort een eigen krantje uit.

Neos Ninove bestaat al meer dan 25 jaar en telt intussen zo'n 170 leden uit Ninove en omstreken. Ze maakt deel uit van Neos Vlaanderen, met in totaal ruim 33.000 leden. "Het is ons doel om 55- plussers op een creatieve manier samen gelukkig maken", vertelt voorzitter Danny Schoon namens Neos Ninove. "We doen dat met een ruim aanbod aan activiteiten: cultuur, ontspanning, beweging, één- of meerdaagse uitstappen,gastronomie, concerten, conferenties en lezingen en vooral veel gezelligheid. Alles gebeurt op een politiek onafhankelijke manier, democratisch, met respect voor eenieders persoonlijke overtuiging. Alle 55- plussers moeten zich bij ons thuis voelen, niet alleen de mensen van Ninove maar ook van de wijde omgeving. Samen garanderen we een programma 'voor elk wat wils'. Ieder lid kan daaruit vrij kiezen naar eigen 'goesting', want niks moét op onze leeftijd", aldus Schoon.

Het Neos-krantje dat binnenkort verschijnt zal informatie bevatten over de activiteiten van de club en zal ook een kort overzicht geven van het nieuwe programma voor het werkjaar dat loopt van september 2018 tot en met augustus 2019. Het krantje zal overal in Ninove te vinden zijn.