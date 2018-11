Negen overtredingen bij controle op zwaar vervoer in Ninove Koen Baten

13 november 2018

De lokale politie van Ninove heeft gisteren tussen 8.30 en 12 uur op de Tabakslaan in Ninove een controle uitgevoerd op zwaar vervoer. In totaal werden dertig voertuigen gecontroleerd. De agenten konden negen overtredingen vaststellen. Een bestuurder werd betrapt op het sturen onder invloed van drugs. Daarnaast werd ook een overlading vastgesteld. Die chauffeur kreeg een onmiddellijke inning van 400 euro voorgeschoteld. Twee chauffeurs waren ook niet in orde met hun ladingverzekering, wat een boete opleverde van 1.116 euro. Er werd een overtreding vastgesteld rond gevaarlijke stoffen. Een chauffeur kreeg ook nog een boete van 350 euro voor technische mankementen. Tot slot werd ook nog 8.761,06 euro aan achterstallige belastingen geïnd.