Negen extra camera's nog deze maand geplaatst 17 maart 2018

Ninove Nog deze maand zullen negen extra bewakingscamera's worden geplaatst in het centrum, twee meer dan eerst aangekondigd.

"Die zijn noodzakelijk om de trajecten van de daders in beeld te brengen", aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). De stad investeert hierin 125.000 euro. In het najaar kunnen er na evaluatie mogelijk nog een vijftal camera's bijkomen tegen 70.000 euro.





Er zijn ook nog 120 camera's op de stadsgebouwen gepland in het voorjaar tegen 150.000 euro. Voor Forza blijft het te weinig en te laat, wat wordt tegengesproken door N-VA: "Voor onze collega's in de oppositie zal het natuurlijk nooit genoeg zijn, maar met de manier waarop zij dit dossier afbreken, verliezen ze alle geloofwaardigheid", aldus gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA). "De camera's van 10 jaar geleden zijn niets vergeleken met wat nu op de markt is. Voor de helft van de prijs heb je toestellen die veel beter zijn. Wie alleen spreekt over het aantal camera's, is niet mee met de tijd." (CVHN)