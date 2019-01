Natuurpunt Ninove blikt terug en kijkt vooruit tijdens nieuwjaarsreceptie Claudia Van den Houte

08 januari 2019

19u32 0 Ninove Natuurpunt Ninove houdt op zaterdag 12 januari haar nieuwjaarsreceptie. De vereniging zal het voorbije jaar overlopen en nieuwe plannen bekendmaken.

De nieuwjaarsreceptie vindt zaterdag vanaf 20 uur plaats in het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein, in de vergaderzaal op de eerste verdieping. De voorzitter zal een woordje doen, met een terugblik naar het voorbije jaar en vooruitblik naar de activiteiten in 2019. Het jaar zal er ook feestelijk worden ingezet met een babbel, hapjes en drankjes. Alle leden, vrienden en sympathisanten zijn welkom. Meer info via wouter.mertens@natuurpuntninove.be of 0495/68.89.33.