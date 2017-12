Narrengilde deelt snoepjes uit op 'dag van de markt' 02u28 0 Foto Claudia Van den Houte De Narrengilde deelde snoepjes uit tijdens de 'dag van de markt'.

In het stadscentrum kreeg de wekelijkse dinsdagmarkt gisteren een speciaal tintje. Naar aanleiding van de 'dag van de markt' werd de markt opgeluisterd door een orkestje en deelde de Narrengilde snoepjes uit aan de marktbezoekers. Aan verschillende marktkraampjes waren er bovendien extra kortingen, proevertjes en geschenkjes te krijgen. "We organiseren een 'dag van de markt' om de bezoekers te bedanken en om de markt in de kijker te zetten", vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). Tijdens de markt werd gisteren ook de winnaar getrokken van een actie die zes maanden heeft gelopen. "Wie in die periode iets kocht op de markt of bij de handelaars in het centrum op dinsdag, kreeg een stempel. Wie een volle kaart had met 20 stempels, kon die deponeren in een bus en maakte kans op een mooie prijs. Naast de hoofdprijs, een auto, werden er ook tien gevulde winkeltassen en wineltrolleys weggeschonken. In totaal werd er om zo'n 3.500 tot 4.000 euro aan prijzen verloot. Zo'n 20.000 volle kaarten werden gedeponeerd, goed voor 400.000 aankopen", aldus Triest. De hoofdwinnaar was gisteren niet aanwezig en zal nog verwittigd worden. (CVHN)