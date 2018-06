Nacht van de Leerkracht 29 juni 2018

Bart Callebaut uit Denderleeuw, leraar in het BuSO Sint-Franciscus in Strijtem, organiseert vandaag - op de laatste schooldag - voor de tweede keer de 'Nacht van de Leerkracht' in The Dollar in Ninove. Dit jaar start het evenement voor leerkrachten al iets vroeger, met een barbecue vanaf 17.30 uur, voor wie gereserveerd heeft. Vanaf 19 uur is iedereen welkom. "24 ICE biedt exclusief frozen cocktails aan, in de vorm van Calippo's. Een fotograaf neemt speciale instafoto's om mee te geven als aandenken en er is een promoteam van Flügel. De dj arriveert om 21 uur. (CVHN)