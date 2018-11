Nacht van de Carnavalist in De Kuip CVHN

14 november 2018

18u21 3 Ninove De stedelijke feestcommissie organiseert zaterdag opnieuw de ‘Nacht van de carnavalist’.

Het is al de zeventiende editie van de ‘Nacht van de carnavalist’ in Ninove. De fuif voor carnavalsliefhebbers vindt plaats in jeugdcentrum De Kuip langs de Parklaan. Dj Jorn en dj Greg zorgen afwisselend voor de juiste muziek.

Het feest start zaterdag 17 november vanaf 21.30 uur. De deuren openen om 21 uur. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen bij de leden van de stedelijke feestcommissie. Aan de kassa betaal je 8 euro.