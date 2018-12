Na ‘Mars voor Democratie’ ook ludieke marsen ‘tegen Dries’ en ‘voor meer studieruimte’ CVHN

00u04 0 Ninove Nadat Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove via Facebook een ‘Mars voor Democratie’ is gestart, die voor de installatievergadering van 3 januari plaatsvindt, komen er nu ook ludieke ‘marsen’.

Zo werd als grap het Facebookevenement ‘Mars tegen Dries’ opgericht en ook een ‘Mars voor meer studieplek in Ninove’, omdat er te weinig plaats blijkt in buurthuis Berdam - de voormalige Sint-Theresiakerk. Voor dat probleem is er intussen overigens al een oplossing: ook de bibzaal zal worden opengesteld voor studenten.