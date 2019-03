Na ingekorte stoet nu wortelverbranding zonder verbranding: “Het positieve? Niemand zal deze carnaval ooit vergeten” Claudia Van den Houte

12 maart 2019

17u38 0 Ninove Een wortelverbranding die geen verbranding is: dat had carnaval Ninove nog nooit gehad. Omdat de Ninoofse brandweer moest helpen bij een grote brand in Lessen, kon de verbranding niet doorgaan en werd de wortel versneden. Deze carnavalseditie zal niet snel vergeten worden, want zondag werd de stoet ook al voor het eerst ingekort en golden er speciale maatregelen door de storm.

Na een lange feestnacht hadden de carnavalisten dinsdagnamiddag op de Denderkaai ter hoogte van café Den Belleman verzameld voor de wortelverbranding. Die sluit traditioneel carnaval Ninove af. Om 15.11 uur, het tijdstip waarop de wortel in brand wordt gestoken, was er geen vuur te zien. Normaal leidt de Ninoofse brandweer de wortelverbranding in goede banen, maar die was op dat moment opgeroepen voor een grote brand in een meubelzaak in Lessen. Om veiligheidsredenen werd de wortelverbranding afgelast. Prins carnaval Dario, het seniorenprinsenpaar, de kinderprins en -prinses en de leden van carnavalsgroep Stinkend Raujk, die de wortelpop hadden gemaakt, mochten de wortel dan maar versnijden.

Zo komt er een einde aan een wel zeer bijzondere carnaval. Door het stormweer van zondag, moest de stoet langs een verkort parcours, mochten de carnavalisten niet op hun wagen staan en moesten de mechanismes in laagste stand. Alleen maandag ging carnaval zijn gewone verloop, met een maandagavondstoet onder beter weersomstandigheden en de Gouden Wortelworp.

Voor prins Dario was het dinsdagnamiddag een emotioneel moment. “Ik ben blij dat ik prins carnaval mocht zijn, maar ik kijk er met een dubbel gevoel op terug. We mogen toch nog van geluk spreken dat de stoet zondag is mogen doorgaan, want op heel wat plaatsen werd die afgelast. Ik had al vernomen dat de wortelverbranding niet zou doorgaan, maar ik bleef toch hopen dat ze zou kunnen plaatsvinden. Het positieve is dat de Ninovieters dit carnavalsjaar altijd zullen herinneren als het jaar dat ik prins was. Ze zullen dit jaar nooit vergeten: de eerste keer dat de stoet werd ingekort én dat de wortel niet verbrand werd. Ik heb er toch wel van kunnen genieten, maar het was een emotionele dag. Ze hebben me beloofd dat ik volgend jaar de wortel mee mag in brand steken met de nieuwe prins. Ik ga hen daaraan houden, want ik zou dat graag eens meemaken”, aldus prins Dario.

“Er was geen andere beslissing mogelijk dan de wortelverbranding af te gelasten. Ik kan niet niet maken dat er iets gebeurd zou zijn”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Maar we gaan bekijken hoe we het goed kunnen maken voor prins Dario. Er zijn bijna geen incidenten geweest. De carnavalisten hebben zich deze carnaval van hun beste kant laten zien: er waren bijna geen vechtpartijen en de politie is weinig moeten tussenkomen.”

“We hebben er het beste van gemaakt dat we konden”, aldus belleman Hans Van Laethem. “Ik denk dat iedereen zich op zijn manier geamuseerd heeft, maar het is moeilijk geweest. Volgend jaar is het de 25ste wortelverbranding. Hopelijk kunnen we er dan een groter feest.” Carnavalsgroep Mismieësterd mag de wortelpop voor volgend jaar maken.