N-VA zet eigen fractieleden uit commissies ONDUIDELIJK OF TOON VAN MELKEBEEK NOG TOT PARTIJ BEHOORT CLAUDIA VAN DEN HOUTE

29 maart 2018

02u56 0 Ninove De gemeenteraad heeft gisteravond een voorstel van N-VA goedgekeurd waarbij de fractie twee van haar eigen leden uit de gemeenteraadscommissies zet. Het is onduidelijk of gemeenteraadslid Toon Van Melkebeek nog tot de partij behoort.

De N-VA-fractie heeft haar gemeenteraadsleden Toon Van Melkebeek en Rudy Corijn laten schrappen als vertegenwoordiger van de fractie in gemeenteraadscommissies. Op de gemeenteraad van gisteravond stelde hun eigen fractie voor om hen te laten vervangen door Joost Arents en Kurt Van Den Driessche. Dat voorstel werd na een lange discussie uiteindelijk goedgekeurd. N-VA-fractieleider Joost Arents verwees naar een mail waarin Toon Van Melkebeek zou laten weten hebben zich terug te trekken uit de fractie. Naar aanleiding van die mail zou Van Melkebeek uit de partij zijn gezet, maar Van Melkebeek heeft daar niets over ontvangen. Van Melkebeek legde uit waarom hij al enkele maanden niet meer naar de fractievergaderingen van zijn partij komt. "Begin november was er een fractievergadering waar er een meningsverschil is ontstaan. Ik heb toen een poging gedaan om uitleg te geven, maar ik ben uitgescholden door Arents. De dag nadien heb ik een mail gestuurd naar de voorzitter van mijn partij waarin ik meldde dat ik niet aanvaard dat Joost persoonlijke aanvallen doet naar mij toe en dat dit om een serieuze rechtzetting vroeg. Ik trok mij terug tot die rechtzetting er zou komen. Ik heb echter nooit een mail teruggekregen. Toen de voorzitter van de gemeenteraad mij vroeg of het klopte dat ik mij uit de fractie terugtrok, heb ik duidelijk gezegd dat ik niet van plan was om uit de fractie te treden. Ik betreur dat een intern partijconflict op de gemeenteraad komt", aldus Van Melkebeek. Het is geen geheim dat er onenigheid was binnen N-VA rond de beslissing van het schepencollege om de overeenkomst met de stadssecretaris op te zeggen, waar een deel van de N-VA-fractie akkoord mee was en een ander deel - waaronder Van Melkebeek en Corijn - niet.





Voordracht ongeldig

Door de tegenstrijdige verklaringen van Arents en Van Melkebeek is het onduidelijk of de N-VA-fractie nu drie of vier leden telt. Volgens Rudy Corijn moet een lid binnen de zeven dagen een melding krijgen wanneer hij door het bestuur wordt ontslaan en komt een ontslag normaal eerst voor op een tuchtcommissie. "De voordracht die voorligt is dus niet ondertekend door een meerderheid van de fractie en daardoor niet geldig", aldus Corijn. Kurt Van Den Driessche sprak dat tegen. "Toon heeft op eigen initiatief een beslissing genomen waardoor we genoodzaakt zijn de commissies te herschikken", aldus Van Den Driessche. Beweringen dat Corijn en OCMW-raadslid Els De Groote niet meer tot de fractie zouden behoren, ontkende hij. Van Melkebeek kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de gemeenteraad.