N-VA Ninove: "Niklas Arents is geen lid van Schild & Vrienden" Redactie

06 september 2018

Ninove N-VA Ninove weerlegt de beschuldigingen dat haar kandidaat Niklas Arents lid zou zijn van het momenteel fel besproken 'Schild & Vrienden'. Op sociale media was daarrond heel wat te doen.

Niklas Arents is kandidaat voor N-VA Ninove en is ook jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad. Verschillende mensen op sociale media en ook Twitteraccount 'Schuld & Vrienden' beweerden dat Arents lid is van 'Schild & Vrienden', de rechtse jongerenbeweging die fel in opspraak kwam na een Pano-reportage op VRT. N-VA Ninove ontkent dat. "Hij wordt op sociale media door bepaalde mensen schuldig bevonden omdat hij Schild & Vrienden heeft 'geliket'", aldus Marc Ost namens de bestuursploeg van N-VA Ninove. "Niklas heeft inderdaad enkele malen een bericht op de Facebook-pagina’s een duimpje gegeven. Wij hebben Niklas hierover gehoord en zijn overtuigd van zijn goede trouw. Wij blijven dan ook als één ploeg achter Niklas staan. Hij blijft voor ons een belangrijke jeugdkandidaat. Voor de duidelijkheid even deze mededeling aan wie Niklas met de vinger wijst: Niklas is geen lid van Schild & Vrienden en was dat ook in het verleden niet, ook niet van enige vergelijkbare vereniging."