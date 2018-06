N-VA met 22 nieuwe kandidaten naar verkiezingen 26 juni 2018

02u51 0 Ninove N-VA heeft haar verkiezingslijst voor 14 oktober voorgesteld, met al zeker 22 nieuwe kandidaten. De eerste nieuweling staat al op plaats twee, na lijsttrekker Joost Arents: Karolien De Roose.

Zij was meer dan 25 jaar medebestuurder van het familiebedrijf De Roose in Okegem. Op plaats drie staat gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche en de top vijf wordt vervolledigd met nieuwkomers Sally Van Cauter en Koen Jacobs, gekend van familiezaak Jacobs Woonconcept in Appelterre en voorzitter van voetbalclub VK Nederhasselt. Lijstduwer is Peter Timmermans, horeca-coach. Drie plaatsen op de lijst staan nog open. "Die zijn ingevuld, maar we maken die namen nog niet bekend zodat er nog kan verwisseld worden als er nog een sterke kandidaat opduikt", zegt Joost Arents "Die drie kandidaten zijn bereid om indien nodig hun plaats af te staan. De campagneslogan van N-VA is 'Ninof Ver Au'. "We willen Ninove teruggeven aan de Ninovieter en willen deel uitmaken van het bestuur. We zetten onder meer in op het Vlaams karakter van de stad, een betere mobiliteit en een eenvoudiger parkeerbeleid." (CVHN)