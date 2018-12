N-VA’er sluit zich aan bij Open Vld en Samen: op nippertje toch coalitie in Ninove Claudia Van den Houte

26 december 2018

19u33 14 Ninove Er is dan toch nog een coalitie gevormd in Ninove. Vanavond, nipt voor de deadline, is N-VA’ er Joost Arents in coalitie gestapt met Open Vld en Samen. Dat heeft Arents nu ook officieel bevestigd.

De politieke partijen hadden tot vandaag, woensdag 26 december, de tijd om kandidaat-schepenen voor te dragen via een voordrachtsakte. Tot hiertoe werden er geen voordrachtsaktes ingediend omdat er geen meerderheid kon worden gevormd. Zowel Forza Ninove als Open Vld slaagden er niet in om een meerderheid te vormen, aangezien N-VA en Samen aangaven voor oppositie te kiezen. Eén van de twee verkozenen van N-VA, Joost Arents, is nu toch nog bereid zijn om een coalitie te vormen met Open Vld en Samen.