Muziekquiz en winterbar in café In Den Keizer Claudia Van den Houte

13 december 2018

12u10 0 Ninove Café In Den Keizer in de Burchtstraat in Ninove organiseert een muziekquiz en een winterbar.

De muziekquiz voor duo’s vindt plaats op vrijdag 14 december om 20 uur. Inschrijven kan nog tot vrijdagavond 20 uur. Op zaterdag 15 december is er een winterbar buiten met winterse specialiteiten, zoals een Gordon’s X-mas van’t vat, jonge jenever en fruitjenever, Jägermeister, glühwein, Jägertee en veel meer. Ook op zondag 16 december zijn er winterse specialiteiten en is het café doorlopend open vanaf 11 uur. Er is op vrijdag en zaterdag onder voorwaarden gratis vervoer naar huis voor klanten.