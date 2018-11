Motorrijder gewond bij aanrijding Koen Baten

14 november 2018

Op de Albertlaan in Ninove is gisterenavond een motorrijder gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een personenwagen. De bestuurder van de personenwagen wou een manoeuvre maken om haar oprit op te rijden toen ze de motorrijder niet zag aankomen. Het kwam tot een aanrijding tussen beide voertuigen. Er was heel wat materiële schade aan beide wagens. De motorrijder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.