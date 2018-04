Motorrijder gewond bij aanrijding met personenwagen 25 april 2018

Op het Hemelrijk in Meerbeke is dinsdagochtend een motorrijder zwaargewond geraakt na een aanrijding met een personenwagen. De bestuurster verliet haar parkeerplaats voor haar woning en wou rechtsomkeer maken. Net op dat moment kwam de motorrijder in de richting van Denderwindeke aangereden. De tweewieler reed vol in de flank van de wagen en kwam zwaar ten val. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuismet zware verwondingen. Ook de bestuurster van de personenwagen raakte gewond bij het ongeval. De schade aan beide voertuigen was groot en ze moesten getakeld worden. Het ongeval zorgde voor beperkte verkeershinder. (KBD)