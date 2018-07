Motorclub herdenkt overleden Dirk Govaert (44) 16 juli 2018

Op de Steenweg in Lierde hebben een dertigtal motorrijders van de MTC Sunriders uit Erpe-Mere afscheid genomen van Dirk Govaert (44). De man overleed afgelopen donderdag in een verkeersongeval toen hij op weg naar huis was van zijn werk. Dirk was sinds een jaar lid van de MTC Sunriders en zeer geliefd. Ze plaatsten een kruis op de plaats van het ongeval en legden er bloemen neer. Ook de stiefzoon was aanwezig. Daarna was er een moment van stilte, maar ook van muziek en ronkende motoren door de president van de motorclub." Niemand had zin om te rijden met de motor, na de herdenking zijn we allemaal samen naar het vliegveld in Overboelare gereden, waar onze laatste stopplaats met Dirk was", aldus Christof Verdoodt. Donderdag wordt Dirk begraven om 10 uur in de kerk van Okegem. (KBD)