Motorclub eert verongelukte Dirk (44) SLACHTOFFER WAS ERG GRAAG GEZIEN BIJ MTC SUNRIDERS KOEN BATEN

14 juli 2018

02u29 0 Ninove Dirk Govaert, de 44-jarige motorrijder uit Okegem die donderdag om het leven kwam bij een ongeval in Lierde, wordt zondag geëerd door zijn motorclub. "Hij was een doodbrave gast, met altijd een lach op zijn gezicht. We zullen hem echt missen", zegt Christof Verdoodt van MTC Sunriders uit Erpe-Mere.

Het zware ongeval gebeurde donderdag rond 16.30 uur op de drukke steenweg. Vlakbij restaurant de stille droom was Dirk, na een ritje, op weg naar zijn vrouw en stiefzoon in Okegem toen het noodlot toesloeg. Twee voertuigen waren een inhaalmanoeuvre aan het uitvoeren toen Dirk kwam aangereden. Het eerste voertuig kon nog uitwijken, maar de bestuurder van de BMW net daarachter kon niet meer uit de weg gaan en knalde frontaal op Dirk. De veertiger kwam beneden in een maïsveld terecht waar enkele omstaanders hem nog probeerden te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder, een 20-jarige man uit Schaarbeek, moest zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren.





Nog maar een jaar geleden had Dirk zich aangesloten bij de MTC Sunriders uit Erpe-Mere. Daar reageren ze erg aangeslagen op het plotse overlijden van hun vriend. "Hij was als een broer voor ons, en dit op zo een korte tijd. Heel de club is bijzonder onder de indruk van dit tragische nieuws", zegt Christof. "Op zo een korte periode heb ik hem zo goed leren kennen, hij was een crème van een gast. Ik zag hem minstens een keer per week en hij vertelde me maandag via de telefoon nog hoeveel zin hij had in de rit van dit weekend."





Ook de andere leden van de club zijn bijzonder aangeslagen door het overlijden. "Dirk was echt een zeer goed en veilig chauffeur. Hij reed al vele jaren met de motor en wist echt wat hij deed."





Herdenkingsteken

"Wij zijn een echte familieclub en iedereen was welkom bij ons. Ook de vrouw van Dirk en zijn stiefzoon, die hij behandelde als zijn echte zoon, kwamen regelmatig bij ons op de club. Mijn vrouw en ik hebben donderdag heel de avond bij haar doorgebracht om haar op te vangen. Zij blijft ook altijd welkom bij ons, ook al is Dirk er niet meer." De vrouw van Dirk is bijzonder onder de indruk van de feiten en wil liever nog niet reageren.





De MTC Sunriders zullen Dirk zondagochtend eren op de plaats van het ongeval. Ze zullen een herdenkingsteken plaatsen en bloemen leggen op de plek van het ongeval. "We vertrekken van op de club en zullen in colonne naar daar rijden om stil te staan bij wat Dirk is overkomen. We zullen hem echt nooit vergeten, ook op de begrafenis zullen we massaal aanwezig zijn", besluit Christof. Dirk wordt donderdagochtend om 10 uur begraven in Okegem.