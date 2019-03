Motie gestemd na discussie op gemeenteraad over onregelmatigheden en pesterijen bij De Kleine Dender Claudia Van den Houte

29 maart 2019

18u47 2 Ninove De gemeenteraad heeft een motie gestemd naar aanleiding van de vermeende inbreuken op het arbeidsreglement, de schending van de privacy van het personeel en de pesterijen bij AGB De Kleine Dender.

In de motie vraagt de gemeenteraad de voorzitter van de Raad van Bestuur van AGB De Kleine Dender, schepen Marc Torrekens (Open Vld), om de nieuwe Raad van Bestuur zo snel mogelijk samen te roepen om zich te buigen over de e-mail die Serge Meeuws van de vakbond VSOA-lrb stuurde waarin de zaken werden aangekaart, én om een nieuwe secretaris aan te stellen die niet betrokken is. Even voordien had gemeenteraadslid Rudy Corijn (Forza Ninove) al een motie voorgesteld om de aanstelling van Torrekens als lid van de Raad van Bestuur van AGB De Kleine Dender in te trekken en hem te vervangen door een ander lid van het schepencollege. Corijn hekelde dat er nog steeds geen actie ondernomen was, dat het directiecomité niet bevoegd was en dat de Raad van Bestuur nog niet was samengeroepen, terwijl de pesterijen blijven voortduren. “Dit getuigt van zware onwil”, meende Corijn. “Ik vraag dat iemand anders de zaak overneemt, want de boel is juridisch volledig in de soep aan het draaien”, aldus zijn partijgenoot Guy D’haeseleer.

Corijn waarschuwde: “Als er geen politieke wil is om in te grijpen, dan zullen we het dossier op een andere manier in de openbaarheid brengen.” Daarop vroeg de meerderheid om de gemeenteraad te schorsen. Na de schorsing kwam Open Vld-fractieleider Alain Triest, gesteund door Samen-fractieleider Lieven Meert, met de andere motie op de proppen, die werd goedgekeurd. De motie van Forza Ninove, om Torrekens te ontslaan uit de Raad van Bestuur van AGB De Kleine Dender, werd weggestemd. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) had wel erkend dat er juridisch één en ander fout liep.

Serge Meeuws van de vakbond VSOA-lrb had eerder al klacht ingediend bij de federale inspectiediensten omdat in het autonoom gemeentebedrijf (AGB) De Kleine Dender het arbeidsreglement niet zou worden gerespecteerd. Er zou ook sprake zijn van een inbreuk op de privacy van het personeel en pesterijen. Zo zouden personeelsleden op hun privé-gsm sms-berichten hebben moeten tonen en opnames die ze privé hadden gemaakt.