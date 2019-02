Molenwandeling van Fonteintjesmolen tot Zeposmolen Claudia Van den Houte

28 februari 2019

17u46 0 Ninove De V.V.V. Ninove vzw organiseert op zondag 17 maart een molenwandeling.

De wandeling gaat langs verschillende molens in de streek. Ze start aan de Fonteintjesmolen in Meerbeke, de watermolen die recent door molenaar Jo Bracke werd gerestaureerd. De deelnemers wandelen tot aan de Zeposmolen in Lombeek, ook de tragische molen of Hertboommolen genoemd. Tijdens de wandeling vertelt een gids vanwaar deze namen komen. Na een bezoek aan de molen en het museum kan er worden bijgepraat met een drankje om daarna terug af te zakken naar Meerbeke.

De afstand van de wandeling bedraagt ongeveer 11 km. Er wordt om 13.30 uur vertrokken aan de Fonteintjesmolen, Stenebrug in Meerbeke. Deelnemen kost 5 euro per persoon, toegang museum inbegrepen. Inschrijven is verplicht via toerisme@ninove.be. Meer op www.ninove.be/toeristische-activiteiten.