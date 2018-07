Molenaar Jo Bracke wint Prijs Toerisme 10 juli 2018

De VVV-Ninove vzw heeft haar jaarlijkse Prijs Toerisme uitgereikt een Jo Bracke. "Als molenaar in hart en nieren restaureerde Jo Bracke jarenlang met liefde en geduld 'zijn' Fonteintjesmolen", vertelt Yvan Roelandt, voorzitter van de vzw VVV-Ninove.





"Jo is ook de gepassioneerde bezieler én aanspreekpunt van en voor de Molen ter Zeven Wegen in Denderwindeke en de Wildermolen in Appelterre. Met zijn aandacht en inzet voor de drie werkende Ninoofse molens die onlosmakelijk deel uitmaken van ons onroerend erfgoed en patrimonium draagt hij in belangrijke mate bij aan de uitstraling van het (molen)toerisme in de Ninoofse deelgemeenten." "De prijs stimuleert me nog meer om de molens een nieuw leven te geven", aldus Bracke.





(CVHN)