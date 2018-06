Moerasbos en wandellus 05 juni 2018

02u43 0

Ninove heeft het Moerasbos en de trage wegen-wandellus in Appelterre zondag officieel geopend. Eerder was al bekend dat de stad zo'n 100 km wandellussen zal openen in Groot-Ninove. Er werden 12 lussen gecreëerd, één in elke deelgemeente. Appelterre mocht als eerste gemeente zijn wandellus inwandelen. De wandellus van trage wegen is ongeveer 7 km lang en kan de hele dag door bewandeld worden. Ook het Moerasbos werd ingehuldigd. Dat werd door 't Chiropaksken en KWB opgeruimd en toegankelijk gemaakt, voorzien van een knuppelpad, picknicktafels en zitbanken. (CVHN)