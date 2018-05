Moederdag exact jaar nadat zoon stierf RADIO P.R.O.S. EN DOCHTER ZETTEN MARIE-THERESE IN BLOEMETJES CLAUDIA VAN DEN HOUTE

14 mei 2018

02u30 0 Ninove Radio P.R.O.S. en de kinderen van Marie-Therese Hautman hebben haar gisteren extra in de bloemetjes gezet. Een jaar geleden verloor ze onverwacht haar zoon Danny, op Moederdag. "We hopen je opnieuw een positieve herinnering aan Moederdag te bezorgen", aldus dochter Nadia.

Radio P.R.O.S. uit Haaltert heeft gisteren 70 moeders uit onze regio in de bloemetjes gezet voor Moederdag. De lokale radio verloor op 1 januari haar licentie, maar is deze maand tijdelijk op de FM-band te horen, via de evenementenfrequentie 97.7 FM. De luisteraars konden aan de radio laten weten waarom hun moeder een speciale attentie verdiend.





Eén van de moeders die bezoek kreeg van de medewerkers van de radio was Marie-Therese Hautman uit Ninove. Zij werd gisteren extra in de bloemetjes gezet door de radio en door haar kinderen. Haar zoon Danny (51) overleed precies een jaar geleden, op Moederdag. "Onze vijf kinderen waren bij ons thuis allemaal samen Moederdag komen vieren", vertelt Marie-Therese. "Toen het tijd was voor mij en mijn man om onze dochter Sandra (die een mentale beperking heeft, red.) naar de home te brengen waar ze verblijft, zijn we allemaal tegelijk weggegaan. Eén van onze kleinkinderen, de dochter van Danny, ging met ons mee. Op het moment dat we haar weer naar huis brachten, kwam de zoon van Danny naar onze wagen gelopen. Hij zag lijkbleek. Het was toen al te laat voor Danny. Er is een ambulance gekomen en hij werd gereanimeerd, maar het kon niet meer baten. Het was wellicht een hartaderbreuk."





Troostende woorden

Radio P.R.O.S. en dochter Nadia hadden gisteren troostende woorden voor Marie-Therese. "De pijn die je lijdt, kan niemand verzachten. Niemand kan de leegte opvullen. We kunnen enkel proberen je te helpen om deze tragedie een plaats te geven", aldus Anja Sonck van radio P.R.O.S. "Moeder, je bent een sterke vrouw en ook deze tegenslag draag je opnieuw met de waardigheid die we van jou gewoon zijn", sprak dochter Nadia Ghijssels tegen haar moeder. "We hopen vandaag dat deze dag voor jou opnieuw de betekenis kan krijgen die een Moederdag waardig is en dat je weer samen met ons allen kan genieten van deze dag, net zoals het iedere moeder toekomt. We hopen je vandaag opnieuw een positieve herinnering aan Moederdag te bezorgen."





Dat lijkt alvast gelukt. "Het was een grote verrassing", aldus Marie-Therese. "Als luisteraar van radio P.R.O.S had ik gehoord van de actie, maar ik wist niet dat ze bij ons zouden langskomen. Vanmorgen (gisterochtend, red.) had ik het moeilijk. Een bloemetje doet altijd deugd."





Nadia is blij dat P.R.O.S-medewerkster Anja zelf contact met haar had opgenomen. "Onze ouders dragen radio P.R.O.S een warm hart toe. We wisten niet hoe de dag zou verlopen voor moeder. De verrassing is geslaagd."