Modeketen Only vestigt zich in winkelcentrum: Ninia Shopping Center terug op goede weg Claudia Van den Houte

01 januari 2019

13u29 0 Ninove Het gaat terug beter met het Ninia Shopping Center, dat al een hele tijd met leegstand kampte. Zo vestigde Modeketen Only zich eind december in Ninia en verhuisde Apple shop en interieurwinkel Pure Lifestyle begin december naar het winkelcentrum in de Centrumlaan.

In september 2017 stonden er nog acht winkelruimtes leeg in Ninia of één op de vijf. In december 2018 was dat maar de helft meer. Vorige maand was een goede maand voor het shopping center. Apple shop en interieurwinkel Pure Lifestyle verhuisde begin december van het Oudstrijdersplein in het Ninoofse stadscentrum naar Ninia. De winkel kon daardoor stevig uitbreiden en telt momenteel ruim 800 vierkante meter winkeloppervlakte en twee verdiepingen. Pure Lifestyle is in de vroegere winkel van Mexx gevestigd.

Eind december kwam modeketen Only naar Ninia. Het bekende internationale kledingmerk richt zich vooral op jonge vrouwen. Sam Perneel van AG Real Estate, eigenaar van het Ninia Shopping Center, is blij met de nieuwe aanwinst. “Straf dat een nieuw merk zoals Only voor Ninove kiest”, aldus Perneel. “Ninove is goed gelegen qua trafiek. Er zijn ook maar weinig andere shopping centra in de regio”, zegt de winkelverantwoordelijke van Only in Ninove.

In september openden er ook twee nieuwe pop-upwinkels in Ninia. AG Real Estate organiseerde deze zomer de wedstrijd ‘Win your pop-up’. De deelnemers maakten kans om een winkeloppervlakte van zo’n 140 vierkante meter vier maanden lang gratis te mogen gebruiken in Ninia. Manicuresalon NeoNail en het Belgische kledinglabel CDKN werden de winnaars van de wedstrijd en mochten vier maanden lang een pop-upwinkel uitbaten in Ninia. “De actie was een succes”, stelt Perneel. “Er waren vijf finalisten, waarvan we er twee selecteerden. Daardoor vertoonden ook anderen interesse voor Ninia. Het was een alternatieve manier om het shopping center in de kijker te zetten.”

De pop-upwinkels verdwijnen dus, maar de kans is groot dat er snel een nieuwe vaste winkel bij komt in Ninia. “Er is een vrij grote winkel die interesse heeft om zich te vestingen in het shopping centra. Het gaat om een winkeloppervlakte van 400 vierkante meter. Om welke winkel het gaat, kan ik voorlopig nog niet zeggen, want het contract is nog niet volledig rond”, zegt Perneel. “We hebben het jaar goed kunnen afsluiten. Door goed te luisteren naar retailers, zijn we erin geslaagd om een aantal nieuwe retailers aan te trekken. Een stukje van de leegstand is zo alvast opgelost. 2018 is een goed jaar geweest. Ook ons bezoekersaantal van meer dan 3 miljoen bezoekers is stabiel gebleven. We zijn de goede weg ingeslagen.”