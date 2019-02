MNM verrast lerares Heilige Harten in klas voor valentijn Claudia Van den Houte

14 februari 2019

18u52 3 Ninove Radiozender MNM heeft Lieve De Smedt, lerares Frans aan het Heilige Harten Secundair in Ninove, verrast op school.

De verrassing kwam van haar echtgenote Annemie, die ook nog les heeft gegeven op de school. Zij had deelgenomen aan een wedstrijd van MNM om haar partner te verrassen op Valentijnsdag. “Omdat ik elke dag de boterhammen smeer voor mijn vrouw, ons zoontje en mezelf”, lacht Lieve De Smedt. Het koppel is tien jaar samen en zes jaar gehuwd. De medewerkers van MNM, waaronder MNM-dj en zanger Brahim, kwamen langs terwijl ze Franse les aan het geven was aan de leerlingen van het vijfde jaar Gezondheids- en Welzijnswetenschappen B. Ze brachten het nummer ‘Halo’ van Beyonce voor haar. “Aan dat liedje bewaren we mooie herinneringen. Het was wel even schrikken, want je verwacht zoiets niet. Het was een zeer leuke verrassing. Ook de leerlingen vonden het super.”