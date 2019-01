Minister Schauvliege keurt uitbreiding natuurreservaat Beverbeekvallei goed Claudia Van den Houte

09 januari 2019

15u01 0 Ninove Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft een uitbreiding van het natuurreservaat ‘Beverbeekvallei’ in Ninove goedgekeurd.

De minister breidt de oppervlakte van het reservaat uit met 7 hectare, zodat de totale erkende oppervlakte van de Beverbeekvallei momenteel 22,5 hectare bedraagt. Schauvliege kende vorige zomer ook al een subsidie toe voor de uitvoering van uitzonderlijke eenmalige inrichtingswerken in het erkend natuurreservaat.

Het natuurreservaat wordt volledig bepaald door de Beverbeek, waaraan het zijn naam te danken heeft. “Het loopt van achter de Carrefour-hypermarkt in Ninove tot Sint-Antelinks”, vertelt Wouter Mertens, voorzitter van Natuurpunt Ninove. De organisatie is heel tevreden met de uitbreiding. “We zijn de laatste jaren zeer actief bezig met het project. We proberen stukje bij beetje gronden te verwerven om één gesloten massieve blok natuur te bekomen. De uitbreiding van 7 hectare bestaat uit wel 10 tot 15 aankopen. We zijn er even mee bezig geweest om dat rond te krijgen.”

Natuurpunt ontvangt voortaan een jaarlijkse subsidie van 7.273 euro voor het beheer van het reservaat en een eenmalig bedrag van 1.829 euro voor de opmaak van een beheerplan en het startbeheer. “We werken vooral met vrijwilligers, maar met de subsidie kunnen we voor een deel de professionele krachten die ons bijstaan en de terreinploeg financieren. De erkenning is een grote stap omdat hiermee alle werken die nodig zijn om de visie voor het gebied uit te voeren vergund zijn en we niet voor elke stap een nieuwe vergunning moeten aanvragen.”

De Beverbeekvallei bevat zeer waardevolle natuur. Het gaat grotendeels om natte populierenbossen die een eeuw geleden nog hooiland waren. De Beverbeekvallei bestaat naast die natte populierenbossen ook uit prachtige elzenbossen, met een ondergroei van gele lis en de zeldzame slanke sleutelbloem. Ook vindt men er kleine landschapselementen, waar vele soorten vlinders rondfladderen en waar zeldzame vogels als Wielewaal en Matkop zich thuis voelen. “Zeldzaam aan het valleisysteem van de Beverbeekvallei is dat er veel bronnen zijn, waardoor een heleboel planten die elders niet overleven dat hier wel kunnen.”

Verschillende wandelpaden lopen door het reservaat. “Het is op termijn, naast het verder optrekken van de natuurwaarde, ook de bedoeling om ervoor te zorgen dat de natuur ook toegankelijk is voor mensen uit de buurt”, aldus Mertens.