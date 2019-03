Minister Jo Vandeurzen bezoekt project dat jongeren zelfstandig leert wonen Claudia Van den Houte

28 maart 2019

18u15 0 Ninove Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen is donderdag op bezoek geweest bij enkele jongeren die leren zelfstandig wonen in Ninove, met de hulp van vzw Levenslust.

De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn verhuurt momenteel drie woningen in de Pollarewijk tegen een verlaagde prijs aan de vzw Levenslust die deze woningen verder verhuurt aan jongeren die leren op eigen benen te staan (Autonoom Wonen project). Het gaat om woningen die leegstaan en over een paar jaar worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De jongeren en hun begeleiders gingen in dialoog met minister Van Deurzen en wilden dit project in de kijker plaatsen.

“De jongeren verlaten onze grote campus en worden geconfronteerd met de positieve en negatieve kanten van op eigen benen te staan”, vertelt Pegie Mestdag van MFC Levenslust. “Het is belangrijk dat ze zelf hun eigen weg bepalen. Wij luisteren naar hen, naar hoe ze hun toekomst zien, en helpen hen waar nodig. We laten ze ook kennismaken met de hulp die er is. Zo krijgen ze stilaan vertrouwen in andere mensen en kunnen we ze loslaten. Ze worden wel geconfronteerd met eenzaamheid. Na in leefgroepen te hebben gewoond, wonen ze nu helemaal alleen.”

De jongeren waren tevreden met het bezoek van de minister. “We hadden al eens met hem gesproken, maar nu heeft hij een beeld van hoe we hier leven”, zegt Amandine, één van de jonge bewoonsters. “Voor ons kan hij niets meer doen, maar hij kan wel een verschil maken voor de jongeren die na ons komen.”