Mini-meeting op Bellemanfeesten valt in de smaak 02 mei 2018

De Bellemanfeesten op de rechteroever hebben gisteren veel volk gelokt. Er viel dan ook heel wat te beleven op de rechteroever. Behalve een grote rommelmarkt, braderij, barbecue, animatie en optredens was er dit jaar voor het eerst ook een 'Mini Mania Belgium meeting'. Op het Dr. Hemerijckplein waren er verschillende Mini's te bewonderen. Organisator Hubert Simoens, uitbater van taverne Den Belleman, was heel tevreden over deze editie. "De rommelmarkt blijft elk jaar groeien", zegt Simoens. We hadden deze editie 1.200 meter aan brocantekramen staan. Vorig jaar haalden we nog nipt 900 meter. Ook de Mini-meeting is goed meegevallen voor de eerste keer. We gaan ze volgend jaar waarschijnlijk herhalen."





De vorige jaren was er tijdens de Bellemanfeesten telkens een oldtimerrit. "Daar is er ook opnieuw vraag naar. Eventueel combineren we de Mini-meeting volgend jaar met een oldtimerrit. Tijdens de oldtimerrit zijn er uren waarop er geen wagens te zien zijn. De Mini-meeting vult dat gat op. Voor dit jaar zijn we alvast over heel de lijn tevreden: we hadden goed weer en een goede opkomst zowel qua bezoekers als qua standhouders", zegt Hubert Simoens. Daan Gailliaert uit Kluisbergen, één van de winnaars van de Mini-meeting, was ook blij: "Er zijn niet zoveel meetings uitsluitend voor Mini's. Goed dat er één bijkomt", aldus Daan Galliaert.





(CVHN)