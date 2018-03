Mia De Wolf en Brigitte Van Bellingen onafhankelijken voor Samen 17 maart 2018

'Samen', het kartel waaronder CD&V, sp.a en Groen in oktober naar de kiezer trekken, heeft twee nieuwe onafhankelijken die op de lijst zullen staan bekendgemaakt. Mia De Wolf (45) uit Aspelare is de dochter van de uitbaters van café Uilenspiegel, dat vorig jaar na 38 jaar de deuren sloot. Ze is ook actief in het verenigingsleven. "Ik zal me inzetten voor meer aandacht voor onze deelgemeenten. Daarnaast zie ik vanuit mijn expertise in de sociale tewerkstelling dat sommige doelgroepen heel weinig opties hebben om in eigen stad te werken. Daar moeten we aan verderwerken." Brigitte Van Bellingen (52) uit Ninove is mede-oprichter van de Facebookgroep 'Zonder Honger Naar Bed', waarbij mensen voeding en andere hulpmiddelen op overschot aanbieden aan behoeftige Ninovieters. "Ik zal het thema armoede en sociale kansen onder de aandacht brengen", aldus Van Bellingen.





