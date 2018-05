Met brandweerwagen naar Tadzjikistan DESERT LIONS ZETTEN ZICH AL TIEN JAAR IN VOOR HET GOEDE DOEL CLAUDIA VAN DEN HOUTE

19 mei 2018

02u47 0 Ninove Alain Deneyer uit Denderwindeke van de Desert Lions vertrekt deze zomer met een brandweerwagen naar Tadzjikistan, een tocht van zes weken en zo'n 12.000 kilometer. De Desert Lions reizen al tien jaar naar verre landen om er de lokale bevolking te steunen.

De Desert Lions bestaan tien jaar. De organisatie trekt om de twee jaar met eigen middelen op humanitaire missie naar een ver land. "Voor onze eerste uitdaging, tien jaar geleden, trokken we naar Gambia", vertelt Deneyer. De rit van 7.000 kilometer, waarvan zo'n 800 door de gevreesde Sahara, leverde de plaatselijke bevolking hulpgoederen op en dankzij het geld dat de Desert Lions kon inzamelen, werd er een plaatselijk schooltje afgewerkt. "Nu focussen we ons vooral op voertuigen en reizen we afwissend naar Mongolië of Tadzjikistan." Zo trokken de Desert Lions vier jaar geleden al met een ziekenwagen naar Tadzjikistan die daar zou worden gebruikt voor plaatselijke hulpverlening. Op 15 augustus vertrekt Alain Deneyer met een brandweerwagen naar Dushanbe in Tadzjikistan. "De brandweerwagen is de kers op de slagroomtaart. Tadzjikistan heeft nood aan hulpvoertuigen. Deze brandweerwagen is zeer geschikt, want het is een oude wagen uit 1982 met een simpele mechaniek. Daardoor kunnen de mensen in Tadzjikistan hem ter plaatse herstellen wanneer dat nodig is. Het was niet gemakkelijk om de brandweerwagen te bemachtigen. Oude brandweerwagens zijn bijvoorbeeld ook erg gegeerd bij carnavalsgroepen. Deze pompier komt van de jeugdbrandweer in Middelkerke. We hebben er een jaar aan gewerkt om de wagen volledig in orde te krijgen. Het is uiteraard de bedoeling dat hij ook na aankomst nog een hele tijd meegaat."





Desert Lions steunen

Deneyer voert de brandweerwagen helemaal alleen naar Tadzjikistan. "Ik schat dat ik zo'n zes weken onderweg zal zijn. De afstand bedraagt ongeveer 12.000 kilometer. Het land is al zo'n beetje een tweede thuis geworden. ITadzjikistan en Mongolië zijn landen die onbekend zijn in België, maar onze hulp zeker kunnen gebruiken. We werken er samen met de organisatie Go Help, die projecten heeft in Centraal-Azië. Het is onze bedoeling om aandacht te trekken voor de schrijnende situatie in deze landen." De Desert Lions kunnen nog steun gebruiken voor hun rit. "Ik heb vorig jaar al een testrit van 7.000 kilometer gedaan met de brandweerwagen, maar heb een klapband gehad, zodat er twee nieuwe voorbanden nodig zijn. Zo'n rit kost ook een pak aan brandstof." De organisatie steunen kan al op maandag 4 juni. Dan vindt 'Mongolië en Tadzjikistan door de ogen van de Desert Lions' om 20 uur plaats in de bib van Ninove, met een foto-overzicht. De toegang bedraagt vijf euro per persoon. Een plaatsje reserveren kan door het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE83 0357 8320 4515.