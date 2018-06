Menselijke kring rond kerk om kankerpatiënten te steunen 04 juni 2018

02u41 0 Ninove Rond de kerk van Okegem hebben zaterdagavond een honderdtal mensen een menselijke kring gevormd om kankerpatiënten een hart onder de riem te steken.

Het initiatief kwam van Amber Scheerlinck (17) uit Okegem, studente gezondheids- en welzijnswetenschappen aan het Sint-Augustinusinstituut in Aalst. "Mijn peter is overleden aan kanker en ook mijn tante en mijn meter hebben kanker gehad. Zij hebben de ziekte goed doorstaan", vertelt Amber.





"Dat heeft me bewuster gemaakt. Mijn eindwerk voor school maakte ik over botkanker bij jongeren. Ik kwam samen met mijn stagementor Veerle Cosyns aan het UZ Brussel op het idee voor de menselijke kring omdat hoop, verbondenheid en geloof drie belangrijke punten zijn om de genezing en het proces van kanker te doorstaan. Het is bedoeld als steun voor kankerpatiënten. Ik ben heel tevreden over de opkomst", aldus Amber.





De ketting werd gevormd na de kerkdienst van 18.30 uur. Nadat de ketting was gevormd, werd er een minuut stilte gehouden. Onder de aanwezigen waren ook verschillende (ex-)kankerpatiënten. "Ik heb het zelf meegemaakt en weet wat het is", vertelt Hilde Baeyens. "Ik vind het een goed initiatief. Zeker voor kinderen, als je weet welke weg je zelf moet afleggen. Ik mag er niet aan denken dat kinderen hetzelfde moeten meemaken." Amber had voor alle aanwezigen een kleine attentie in de vorm van een mini-Nutellachocopotje. (CVHN)