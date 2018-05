Menselijke ketting tegen kanker 30 mei 2018

Amber Scheerlinck, studente gezondheids- en welzijnswetenschappen aan het Sint Augustinusinstituut in Aalst, wil komende zaterdag 2 juni om 19.15 uur een menselijke kring maken rond de kerk van Okegem. Amber woont zelf in Okegem en maakte haar eindwerk over botkanker bij jongeren. De bedoeling van de kring is om hiermee alle mensen die strijden tegen deze en alle andere varianten van kanker een hart onder de riem te steken. Er zal ook één minuut stilte worden gehouden. Amber nodigt iedereen uit voor de kerkdienst om 18.30 uur in de kerk van Okegem. Na de dienst zal er worden geprobeerd om de kring rond te krijgen. Amber voorziet ook een kleine attentie voor iedereen die aanwezig is en mee de kring probeert te vormen. (CVHN)