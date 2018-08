Mega Jens Beachtornooi viert tiende editie met extra's Claudia Van den Houte

16 augustus 2018

19u51 0 Ninove Het Mega Jens Beachtornooi is dit weekend aan zijn tiende editie toe en viert dat met extra activiteiten.

Volleybalclub Mevoc Meerbeke organiseert het Mega Jens Beachtornooi al tien jaar op de beachvolleybalvelden achter de sporthal van Ninove, in samenwerking met de sportdienst. Het is tornooi is een eerbetoon aan Jens Van Isterdael, een jonge volleybalspeler bij Mevoc Meerbeke die in 2009 overleed aan leukemie.

Niet-volleyballers en recreatievelingen spelen op zaterdag 18 augustus, terwijl er zondag 19 augustus een competitief tornooi is, telkens voor dames, heren en gemengd. "Voor deze tiende editie is er op zaterdag een kubbtornooi én we sluiten zaterdagavond af met enkele gratis optredens", klinkt het bij de organisatoren van Mevoc Meerbeke. 'The Dipshits' en 'Franki Vivaldi and The Four Seasons' zorgen voor de muziek. De optredens starten om 17.30 uur. Meer informatie via www.megajensbeach.be.